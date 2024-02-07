محافظ الإسكندرية يشارك فى احتفالية ذكرى "الإسراء والمعراج"

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، في الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الذي تنظمه مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور؛ الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ودكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال، كرم محافظ الإسكندرية 52 من أئمة وقيادات مديرية الأوقاف بالإضافة إلى واعظتين وهؤلاء من المتميزين دعويًا وإداريًا بالمديرية، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في تحسين وجودة الأداء الدعوي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها في حياتنا اليومية، والاقتداء بخلق وسنة سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين.

وبعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة باسمى معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى "الإسراء والمعراج"، داعيا المولى_عز وجل_أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى الفريدة التي اختص بها الله_عز وجل_نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.

الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالإسكندرية

الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالإسكندرية

الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالإسكندرية

الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالإسكندرية