محافظ الإسكندرية يفتتح أول مركز متكامل للعلاج التأهيلي لذوي الهمم

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أول مركز متكامل للتدخل المبكر والعلاج التأهيلي لـذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل بوينجت التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لتقديم خدمات متكاملة صحية ونفسية وتأهيلية لذوي الهمم لجميع مواطني الإسكندرية، وذلك بتعاون المجتمع المدني.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات.

وخلال الافتتاح؛ تفقد الشريف أقسام المركز، موضحًا أنه يتم التحويل إلى المركز من خلال مقرات ذوي الهمم وعيادات الاكتشاف المبكر بمستشفيات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن المركز يُعد أول مركز يقدم الخدمات المتكاملة للعلاج التأهيلي والتدخل المبكر لذوي الهمم بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن المركز يضم 7 عيادات هي: (التوحد، الإرشاد الأسري والنفسي، الإعاقات العصبية للأطفال، التغذية العلاجية لذوي الهمم، التخاطب وصعوبات التعلم، التكامل الحسي والسمعي وتنمية المهارات، الشلل الدماغي والعلاج الوظيفي)، بالإضافة إلى عيادات السمعيات والطب الطبيعي والتأهيل والإرشاد الوراثي.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شكري مديرة مستشفى أطفال الرمل.

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