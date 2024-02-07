الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة ذوي الهمم.. مهرجان للنحت على الرمال للأطفال بشاطئ جليم بالإسكندرية

مهرجان النحت على
مهرجان النحت على الرمال بشاطئ جليم

شهد شاطئ جليم العام بالإسكندرية اليوم الأربعاء، مهرجانًا للنحت على الرمال والأعمال اليدوية الإبداعية للأطفال وذوي الهمم، لتعليم الاطفال فن النحت على الرمال، واكتشاف المواهب واستثمار طاقة الأطفال خلال إجازة منتصف العام الدراسي، بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية.

ورش نحت وأعمال يدوية خلال إجازة منتصف العام 


وشمل المهرجان، ورشًا للنحت على الرمال، والعديد من ورش الأعمال اليدوية من الخزف والكورشيه والاكسسوارات والرسم وغيرها،  مع قضاء يوم ترفيهي علي شاطئ جليم العام قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن فعالية اليوم بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى مديرية التضامن الاجتماعى من خلال مؤسسات رعاية ذوي الهمم.

مشاركة ذوي الهمم واستثمار طاقة الاطفال 

 

وأضاف لـ"الدستور" أن الفعالية تهدف لاستثمار طاقة الاطفال، فى عدد من الأشياء المفيدة، واكتشاف المواهب بالأعمال الفنية،  والاستفادة بالوقت دون الشعور بالملل، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية دور قيادي في الاستفادة بكافة الموارد المتاحة لشغل أوقات الفراغ لدى الاطفال وتنمية مواهبهم.


وأوضح أن الفعالية تعمل على دمج ذوي الهمم  واستثمار طاقاتهم، من خلال العديد من الورش الفنية البسيطة والأعمال اليدوية وإعادة تدوير بعض الخامات لإنتاج أعمال فنية مبتكرة.

 

طلاب تربية نوعية الإسكندرية يشاركون في تعليم الأطفال 


قالت الدكتورة نشوى حسن استاذ التصميمات بكلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية، إنه يشارك اليوم طلبة وأساتذة الكلية مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في ورش عمل خاصة بالأطفال وذوي الهمم.

وأضافت لـ"الدستور" أن اليوم يشارك فيه 13 طالبًا من كلية التربية النوعية، ينظمون ورش مختلفة من ورش نحت على الرمال، إشغال ورق، عجائن سيراميك وملح، وكورشيه واكسسوارات ولتشمل جميع أذواق ومهارات الأطفال.

وأشارت إلى أن الورش الفنية مستمرة خلال فترة الإجازة الصيفية بمشاركة الطلاب، ليكون هناك تعاون دائم مع المحافظة لتنمية مهارات الطلاب. 

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شاطئ جليم العام الأعمال اليدوية النحت على الرمال جامعة الإسكندرية ورش نحت ذوي الهمم

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