محافظ الإسكندرية يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وايرين تاريوت، الملحق الثقافي الأمريكي، و"جونا لآي" مسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

في بداية اللقاء، رحَّب المحافظ بالسفيرة بالإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من 4500 مصنع في مختلف المجالات، كما أنها تستقبل نحو 65% من صادرات وواردات الجمهورية.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مُرحبًا بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

من جهتها، رحبت السفيرة الأمريكية بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني المدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالامديست.

محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية

محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية