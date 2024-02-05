الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز العلاقات الثنائية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وايرين تاريوت، الملحق الثقافي الأمريكي، و"جونا لآي" مسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

في بداية اللقاء، رحَّب المحافظ بالسفيرة بالإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من 4500 مصنع في مختلف المجالات، كما أنها تستقبل نحو 65% من صادرات وواردات الجمهورية.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مُرحبًا بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

من جهتها، رحبت السفيرة الأمريكية بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني المدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالامديست.

محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ الإسكندرية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية
محافظ الإسكندرية الولايات المتحدة الامريكية سفيرة الولايات المتحدة العلاقات بين الجانبين الجانب الأمريكي

مواد متعلقة

السفيرة الأمريكية تعلن إنشاء مركز رابع للتطوير المهني بالمجمع الطبي بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية الصينية بمناسبة عيد الربيع الصيني

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين سبل التعاون فى مجال العلوم البحرية

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟