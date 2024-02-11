نائب محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية كسرت كل حواجز التمييز والعنف ضد المرأة

قالت الدكتورة جاكلين عازر- نائب محافظ الإسكندرية، إن القيادة السياسية الحالية كسرت كل حواجز التمييز والعنف والتحيز ضد المرأة، ولم تكن شعارات بل واقع ملموس.



وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم منذ اليوم الأول بالمرأة المصرية، حيث وضعت الدولة ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والإستراتيجيات الوطنية إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة وتحقيق دور بارز على كافة الأصعدة.

جاء ذلك في كلمتها خلال احتفالية إطلاق منصة المرأة العربية بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومكتب اليونسكو الإقليمي بمصر والسودان بحضور الدكتورة نوريا سانز، المسؤولة عن مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الدكتورة أميرة سنبل عميد كلية الصيدلة بالمقر الرئيسي للأكاديمية.



وتابعت "عازر" أنه خلال السنوات القليلة الماضية، فُتحت للمرأة آفاق لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات، حيث وصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب التي لم تصل لها من قبل، فتم تمثيلها بشكل أكبر في مجلسي النواب والشيوخ، وأسند لها العديد من الحقائب الوزارية، وتولت مناصب قيادية في المحليات كمحافظين ونواب محافظين ورؤساء أحياء، هذا بالإضافة إلى تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة والذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق بفضل دعم القيادة السياسية وايمانها العميق بقدرات نساء مصر وبأن تمكينهم هو واجب وطني.



واختتمت نائب محافظ الإسكندرية كلمتها متوجهة بالشكر إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ المؤسسة العلمية والبحثية الكبيرة، على دعمها الدائم للمرأة ودورها البارز في محافظة الإسكندرية كما توجهت بالشكر إلى مكتب اليونيسكو الإقليمي بالقاهرة الذي يهتم بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الأكاديمية ومجال صناعة القرار، ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية بالكامل، كما دعت العالمات العربيات أنفسهن، لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا في عالم العلوم، والمضي قدما لاثبات جدارتهن في هذا المجال، واستغلال كافة الامكانيات المتاحة لهن بما فيها هذه المنصة لتعزيز وتقوية تواجهن في المجالات العلمية.