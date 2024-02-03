الأكاديمية العربية واليونسكو يطلقان منصة المرأة العربية احتفالًا باليوم الدولي للمرأة

تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان التابع لجامعة الدول العربية، باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.



وأشار بيان صادر عن الأكاديمية العربية بالإسكندرية اليوم، أمه من المقرر أن يشهد الاحتفال إطلاق منصة المرأة العربية في ميدان العلوم رسميًا في الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2024 في الإسكندرية، مصر بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.

ويضم الاحتفال الذي يستضيفه مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية أكثر من 150 مشاركًا رفيع المستوى من مختلف الأجيال والتخصصات، بما في ذلك العلوم الأساسية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، لمناقشة التحديات التي تواجهها المرأة فى المنطقة العربية واستكشاف استراتيجيات لتعزيز مشاركتهن في الحياة الأكاديمية ومجال صناعة القرار.



وتهدف هذه المبادرة التي يقودها صوت العالمات العربيات أنفسهن، إلى تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا في عالم العلوم، حيث كشف تقريرًا لليونسكو للعلوم، أنه لا تزال النساء يمثلن 28% فقط من خريجي الهندسة و40% من خريجي علوم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، كما شكلت النساء واحدًا من كل ثلاثة باحثين 33% في عام 2018، قبل 5 سنوات فقط، ويمثلن 22% فقط من المهنيين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، مجال المستقبل.

وبحسب تقرير اليونسكو للدول العربية، فإن النساء تشغل 24% فقط من المناصب الإدارية العليا في العلوم والهندسة، وعلى الرغم من أن 47.3% من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات المصرية هم من النساء، فهم لا يمثلون سوى 38% من القوى العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2018).

وتهدف منصة المرأة العربية في ميدان العلوم، التي تم إطلاقها استجابة لطلب العالمات المصريات خلال حوار "تمهيد الطريق لقيادة المرأة في العلوم" بين اليونسكو والأكاديمية في فبراير 2023، إلى تمكين المرأة في العلوم الطبيعية والاجتماعية عبر الأجيال فى المنطقة العربية.

كما توفر مساحات عبر الإنترنت وخارجها للعالمات للتواصل، ومشاركة التجارب، والوصول إلى برامج تعزيز المسيرة المهنية، بما في ذلك الإرشاد والتدريب. بالاضافة إلى ذلك تعمل المنصة على رفع الوعي بالقوالب النمطية المتعلقة بالجنسين في العلوم وتدعو إلى سياسات تحويلية بين الجنسين،مع مشاركة العالمات العربيات في تشكيل المبادرة التي تدعو للمساواة بين الجنسين فى العلوم.

وتشهد الاحتفالية حلقتي نقاش، وجلسة عمل لتنظيم مجتمع المرأة العربية الجديد في العلوم، وتحديد مسارات مبتكرة لضمان الشمولية وتعزيز التحولات المنهجية في المجال العلمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العالمات في جميع أنحاء المنطقة العربية.

