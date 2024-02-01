الأكاديمية العربية تتقدم 132 مركزا في تصنيف "webometrics " العالمي

وضع تصنيف "webometrics" المتخصص في تصنيف الجامعات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن أفضل 1838 مؤسسة تعليم عالي في العالم، من بين أكثر من 32 ألف جامعة عن يناير 2024.

وبحسب التصنيف الدولي، فإن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقدمت 132 مركزا في تصنيف webometrics مقارنة بشهر يناير 2023.

وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلًا، إن هذا التصنيف يعد ثمرة للنجاحات التي حققتها الأكاديمية مؤخرًا في مختلف المجالات.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية ماضية في بذل قصارى الجهود لتجويد العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بكل الطرق الممكنة، فلدى الجامعة شراكات عالمية بحثية وتعليمية وتدريبيه مع الجامعات ومراكز البحث والتدريب العالمية المرموقة.

وتقدم عبد الغفار بالتهنئة لأعضاء لجنة رفع التصنيف برئاسة الدكتورة غادة القط مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الإستراتيجي، واثني على جهدهم المتميز المبذول لرفعة تصنيف الأكاديمية في Webometrics، وشجعهم على بذل أقصي جهد ممكن للوصول بالأكاديمية الي أعلي المستويات في التصنيف خلال الأعوام المقبلة.

معلومات عن تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات (webometrics) أحد أكبر النظم لتقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 32 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات التقنية، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر.

وكانت قد حصلت مصر بمشاركة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المركز الثالث في أول مشاركة لها بالمسابقة الدولية لإدارة سلاسل ISCEA.

وفاز الفريق المصري Elite المكون من 4 طلاب هم بالمركز الثالث عالميًا إلى جانب الحصول على منحة دراسية كاملة لدراسة البرامج المتخصصة في سلاسل الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح فريق Elite في مواجهة وتجاوز التحديات خلال المسابقة، حيث كان من ضمن هذه التحديات التنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي.

وقالت الأكاديمية إن مسابقات التميز المؤسسي والوظيفي في شتى المجالات تعد من أهم المبادرات التي تحفز الموظفين والمؤسسات بشكل عام على الابتكار والتنمية، ومجال إدارة سلاسل الإمداد أصبح له دور مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.