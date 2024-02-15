الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد ختام الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

جانب من برنامج المرأة
جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات ختام الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة الإسكندرية، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد مصطفى والدكتورة هاجر ممدوح منسقي البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA.

وهنأ محافظ الإسكندرية جميع السيدات المشاركات في البرنامج التدريبي، متمنيًا التوفيق للجميع.

وأكد أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، فإن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتأهيل المرأة، وتمكينها على جميع المستويات بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

هذا وثمن اللواء محمد الشريف، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في المواقع والمناصب القيادية.

جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية
جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية
جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية
جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية
جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية
جانب من برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية
محافظ الإسكندرية المرأة تقود المحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية البرامج التدريبية

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