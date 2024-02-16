الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التحالف الوطنيى" يوزع 250 بطانية وملابس على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسكندرية

قافلة التحالف الوطني
قافلة التحالف الوطني بالإسكندرية

نظَّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية رسالة "قافلة الخير" بمنطقة الرابعة الناصرية بقرى أبيس في محافظة الاسكندرية، والتي تضم توزيع البطاطين والملابس على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن قوافل التحالف الوطني الذي أطلقها بجميع محافظات الجمهورية مع بداية العام الجديد.

وتضمنت قافلة الخير، التي انطلقت بمنطقة الرابعة الناصرية التابعة لقرى أبيس شرق المدينة، توزيع 250 بطانية وملابس لكساء 200 أسرة.

وأكد منسقو القافلة أن المساعدات يتم توزيعها خلال اليوم على الأسر الأكثر احتياجًا بواقع 250 بطانية، بالإضافة إلى الملابس الشتوية لكل الأعمار السنية من الأطفال حتى المسنين.

وأوضح حمزة محمود، ضمن فريق التحالف الوطني، أن القافلة استهدفت إحدى القرى النائية بمحافظة الإسكندرية لمساهمة التحالف في تقديم المساندة لأهالي تلك القرى، حيث نستهدف الأماكن الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المناطق الأكثر احتياجا يتم اختيارها بعد إتمام دراسة وبحوث، وذلك لتوفير المساعدات وكل الاحتياجات لأهالي هذه القرى، خاصة في فصل الشتاء، الذي يتم خلاله توزيع البطاطين والكساء على الأهالي.

وتتضمن القافلة أيضًا، فعاليات وأنشطة ترفيهية للأطفال لإدخال السعادة والبهجة والسرور على قلوبهم، بالإضافة إلى تقديم عدد من الوجبات الساخنة لأهالي القرية.

ويستعد التحالف الوطني لإطلاق مبادرة "مليون وجبة مطهية" لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك في ثلاث محافظات هي "الفيوم، القليوبية، السويس"، وذلك بالتعاون مع 20 هيئة ومؤسسة أهلية من خلال مطابخ الخير التابعة لها، والتي تنتج أكثر من 30 ألف وجبة يوميًا.

 

قافلة التحالف الوطني بالإسكندرية
قافلة التحالف الوطني بالإسكندرية
قافلة التحالف الوطني بالإسكندرية
قافلة التحالف الوطني بالإسكندرية
التحالف الوطني قافلة الخير محافظة الاسكندرية الأسر الأولى بالرعاية توزيع 250 بطانية

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