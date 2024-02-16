الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع مواد غذائية وزيارة المسنين ضمن مبادرة "التحالف الوطنى" بأبوحمص بالبحيرة

إحدى المتطوعات في
إحدى المتطوعات في قافلة الخير

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بدء فعاليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية، حيث سيتم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية، والأسرة وأنابيب الغاز، على 45 أسرة من أهالى قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون، و300 كرتونة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان داخل قرية النخلة القبلية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتلك مبادرة الخير التى يقوم بها التحالف الوطنى داخل محافظة البحيرة.

 متطوعة: سيتم توزيع 250 شنطة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان

وعبرت جهاد جابر، متطوعة بجمعية رسالة، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها بالمشاركة فى الفعاليات التى تنطلق اليوم بقرية النخلة القبلية، التابعة لمركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفعاليات، توزيع 250 شنطة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

 زيارة 20 أسرة داخل دار المسنين

كما أشارت جهاد جابر إلى أنه سيتم اليوم خلال الفعاليات إطلاق مبادرة تنظيف المساجد وتوزيع المصاحف، وكذلك سيتم زيارة 20 أسرة داخل دار المسنين وذلك من أجل المساهمة في رفع الروح المعنوية لهم مع توزيع التمور والبلح وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. 

مبادرة الخير في محافظة البحيرة 

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بالظهير الصحراوى بمحافظة البحيرة، بينما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. 

كما تشمل فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الصحراوية والنائية.

التحالف الوطني مركز أبو حمص وادى النطرون توزيع اجهزة موادغذائية

مواد متعلقة

من "التحالف الوطنى".. توزيع أجهزة كهربائية ومواد غذائية بالبحيرة اليوم

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكى فى الطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة تنجح فى إزالة 25 حالة تعد على أراض زراعية

نائب محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

تحالف العمل الوطني يوزع أجهزة كهربائية على 45 أسرة بوادي النطرون غدا

موقف ونقطة إطفاء وسوق.. البحيرة تتابع أعمال "حياة كريمة" بمركز أبوحمص

ضبط 50 طن سكر مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالدلنجات

انتشار أكثر من 1300 معدة لرفع تراكمات الأمطار فى البحيرة

الأكثر قراءة

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

"دماء على الأسفلت".. حوادث الطرق مسلسل لا ينتهي

مهووس بالنساء ويتذرع بالشرع.. ابنة "زعيم داعش" تكشف أسرارًا جديدة عن والدها

مقتل مُنفذ عملية إطلاق النار فى محطة للحافلات بكريات ملاخى بعسقلان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة إردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى