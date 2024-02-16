توزيع مواد غذائية وزيارة المسنين ضمن مبادرة "التحالف الوطنى" بأبوحمص بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، بدء فعاليات قافلة الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية، حيث سيتم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية، والأسرة وأنابيب الغاز، على 45 أسرة من أهالى قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون، و300 كرتونة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان داخل قرية النخلة القبلية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتلك مبادرة الخير التى يقوم بها التحالف الوطنى داخل محافظة البحيرة.

متطوعة: سيتم توزيع 250 شنطة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان

وعبرت جهاد جابر، متطوعة بجمعية رسالة، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها بالمشاركة فى الفعاليات التى تنطلق اليوم بقرية النخلة القبلية، التابعة لمركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفعاليات، توزيع 250 شنطة مواد غذائية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

زيارة 20 أسرة داخل دار المسنين

كما أشارت جهاد جابر إلى أنه سيتم اليوم خلال الفعاليات إطلاق مبادرة تنظيف المساجد وتوزيع المصاحف، وكذلك سيتم زيارة 20 أسرة داخل دار المسنين وذلك من أجل المساهمة في رفع الروح المعنوية لهم مع توزيع التمور والبلح وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

مبادرة الخير في محافظة البحيرة

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق مبادرة الخير في مركز وادي النطرون بمناسبة بداية العام الجديد، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية الاجتماعية داخل قرية العزيزة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بالظهير الصحراوى بمحافظة البحيرة، بينما تم إطلاق مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في قرية النخلة القبلية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

كما تشمل فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الصحراوية والنائية.