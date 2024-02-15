انتشار أكثر من 1300 معدة لرفع تراكمات الأمطار فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما أكدت "بلبع" أن البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

وتهيب المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما يلي: البقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالة البرق تجنبًا لخطر الصعق، عدم ركن السيارات على فتحات تصريف مياه الأمطار وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع بداية موجة الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لهيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانًا.

تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة

وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد قررت تعطيل الدراسة اليوم الخميس ٢٠٢٤/٢/١٥ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، طلابًا ومعلمين بنطاق المحافظة، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكدت "بلبع" أنه تم استثناء من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.