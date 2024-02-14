الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان تفاصيل إقامة مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة فى البحيرة

جانب من مهرجان دمنهور
جانب من مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة

عُقِد بمكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة، والمُقام تحت عنوان "بالكاريكاتير عبري.. هتقدري".

ويُقام المهرجان  خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024، وتنظمه مكتبة مصر العامة بالتعاون مع معهد جوته، والمعهد الفرنسي وأوبرا دمنهور وفرع البحيرة للمجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بحضور إريك لوباه الملحق الثقافي الفرنسي بمصر، هاني حنا مسئول الكتاب والنشر بالمعهد الفرنسي، نجلاء عباس، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وعضو المجلس القومي للمرأة، الفنان الكاريكاتير عبدالله الصاوي، أحمد الهواشي، مدير مكتبة دمنهور العامة. 

ضيف شرف المهرجان في دورته الأولي

وتناول المؤتمر الصحفي أهمية المهرجان، الذي يشارك به العديد من الدول ليحلو ضيوفًا على أرض محافظة البحيرة، وفي مقدمتهم دولة فرنسا لتكون ضيف شرف المهرجان في دورته الأولي، كما تحدد شخصية المهرجان لتكن الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات، كما تم اختيار رمز للمهرجان بدورته الأولى على شخصية بنت البلد؛ أحد أهم وأشهر الشخصيات الكاريكاتيرية لرسام الكاريكاتير المصري الراحل محمد عبدالمنعم رخا. 

وأشار مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه يُقام على هامش المهرجان، 3 ورش مجانية لتعليم مبادئ الرسم والبورتريه الكاريكاتيري، للبنات لمدة 5 أيام حيث تعقد في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، كما ينظم معرض كاريكاتيري عن المرأة يستمر لمدة أسبوعين، ويضم 200 لوحة، وإقامة مسابقة بين المشاركين بالورش عن الرائدات المصريات في القرن العشرين، مضيفًا أنه سيتم عقد مجموعة من الندوات خلال فترة المهرجان. 

ووجَّه إريك لوباه الملحق الثقافي الفرنسي بمصر، الشكر لمنظمين المهرجان معبرًا عن امتنانه لمشاركة المعهد الفرنسي، كأحد الجهات الداعمة للمهرجان، مؤكدًا أنها أول زيارة له لمحافظة البحيرة، وأعرب عن سعادته بالترحيب والاستقبال الحافل له.

بالكاريكاتير عبري محافظة البحيرة مهرجان دمنهور مكتبة دمنهور نهال بلبع

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