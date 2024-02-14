الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"معا لمكافحة الغلاء" توفر السلع بأسعار مخفضة في إيتاي البارود بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قام شعبان بصيص، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بمتابعة معرض “مبادرة معا لمكافحة الغلاء”، بميدان الجامعه بجوار حديقة الخالدين بمدينة إيتاى البارود، والذى يضم كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية، بعد التأكد من وجودة المنتجات الغذائية وتوافرها داخل المعرض وضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وكذا الالتزام بالقرارات التموينية وفقًا للاشتراطات المقررة من حيث جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية

وأكد شعبان بصيص، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، أن الهدف من إقامة المعارض هو توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين، وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار. 

وأوضح بصيص أن المعروضات فى معرض السلع الغذائية أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، مشيرا إلى أن المعرض مستمر لتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين ولخدمة أكبر عدد من المواطنين، ومؤكدا على استمرار تدفق السلع الغذائية، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

تابع أنه سيتم الاستمرار فى متابعة معرض معا لمكافحة الغلاء، بهدف الاطمئنان على الأسعار، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ فى حالة رصد أي حالات للمغالاة في الأسعار، أو تخزين سلع غذائية بهدف الاحتكار.


 

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بناءً على تعليمات شعبان بصيص، رئيس المركز والمدينة، من أجل المساهمة في السيطرة على الأسواق. 

معا ضد الغلاء معرض إيتاى البارود السلع الغذائية محافظة البحيرة نهال بلبع

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