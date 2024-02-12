الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 170 طن فول صويا وذرة قبل تداولهم بالسوق السوداء في البحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملات تموينية بمراكز دمنهور وأبو المطامير والرحمانية، أسفرت عن ضبط 540 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر و10 جزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية و84 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي في مركز دمنهور، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

ضبط ١٧٠ طن فول صويا وذرة بالبحيرة 

وبمركز أبو المطامير، تمكنت الحملة من ضبط 170 طن فول صويا وذرة صفراء تستخدم فى صناعة الأعلاف  حجبهم عن التداول بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وبحملة مماثلة بمركز الرحمانية تم ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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