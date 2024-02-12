قافلة سكانية بقرية "جاب الله" في الدلنجات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية جاب الله تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية، من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات، بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظه والجهات المشاركه؛ وذلك من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة.

قافلة طبية مجانية بمركز الدلنجات

وأشار الدكتور حسام سلامة، مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة الدلنجات، إلى أنه تم الكشف علي عدد ٨٠ من الأطفال كما تم الكشف علي عدد ١١٥ باطنه، وتم الكشف على عدد ٣٠ من أمراض النسا، كما تم عمل تحاليل لعدد ٤٠ مواطن، وتم تقديم العلاج اللازم، وأنه تم إحالة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات طبية إلى المستشفيات الحكومية، مع القيام بالمتابعة المستمرة لهم.

رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجيه بالدلنجات

كما قامت الإدارة البيطرية بحضور الدكتور مسعد الشاذلي برش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجيه عدد "٧٥٠" رأس كالأتي: ٤٥٠ من الاغنام وعدد ٣٠٠ من الأبقار وعدد ٧٥ من الجاموس، عدد ٢٥ من الدواب.