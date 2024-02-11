الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 85 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص فى إيتاى البارود

ضبط أعلاف
ضبط أعلاف

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر،  مدير المديرية، وبالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز إيتاى البارود أسفرت عن ضبط ٨٥ طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ضبط سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق 

ووجهت "بلبع" بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص لحيازة 100 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق بإجمالي وزن خمسة أطنان تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بهدف تحقيق هامش ربح غير مشروع، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملة تموينية بالبحيرة البحيرة مركز إيتاي البارود مديرية تموين البحيرة اعلاف مغشوشة

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