مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر تصادم بين سيارتين ملاكي في البحيرة

لقى شخص، مصرعة بينما أصيب 6 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث، تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية دسونس إتجاه محافظة الإسكندرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بالطريق الزراعي أمام قرية دسونس إتجاه محافظة الإسكندرية،مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

نتائج الفحص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من، "ا.ع" 16 سنة مقيم ابوحمص، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة جاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة، "ا.ر" 17 سنة مقيم أبوحمص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، اشتباه كسر بالقدم اليمنى جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمة، "ي.ا" 15 سنة مقيم ابوحمص مصاب بجرح قطعي بفروة الراس جاري عمل الإجراءات الطبيه اللازمة، "ر.خ" 43 سنة مقيم بمحافظة الاسكندرية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم جاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة، "ي.ر" 16 سنة مقيم ابو حمص كدمات وسحجات متفرقه بالجسم جاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة،" ا.ا" 16 سنة مقيم ابوحمص حمص كدمات وسحجات متفرقة بالجسم جاري عمل الإجراءات الطبية اللازمة، "ع.و" 16 سنة مقيم ابوحمص "جثة هامدة".

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.