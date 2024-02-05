انطلاق حملة "ستر ودفا" لكساء الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

أطلقت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، حملة جديدة بعنوان «ستر ودفا واطعام»، تهدف لكساء الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، والفئات المهمشة، بهدف إسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تُشعرهم بالدفء، مما تساعد على تحمل برد الشتاء القارص.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى البحيرة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما توفر الجمعية للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء وذلك داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.