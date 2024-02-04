الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم البحيرة: الثلاثاء فتح قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تيسيرًا على أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024؛ ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرًا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة سيتم تلقي طلبات التظلم بشأن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول بمحافظة البحيرة، الثلاثاء المقبل، بمقر الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير 2024 ولمدة أسبوعين، على أن يتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية "تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك"، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، و"جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقًا للميعاد الذي حددتة الإدارة التعليمية" مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة خمسة وثلاثون جنيهًا فقط. 

تعليم البحيرة تظلمات الإعدادية يوسف الديب دمنهور الادرات التعليمية

مواد متعلقة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

وكيل تعليم البحيرة يشارك في مؤتمر تيسير الانتقال لسوق العمل 2024

ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفها في 114 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

"زراعة البحيرة" تنظم لقاءً مع صغار مزارعى القمح ضمن مبادرة "ازرع"

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول برقم الجلوس

الدفع بالمعدات لسحب تجمعات المياه وتسهيل الحركة المرورية بكفر الدوار

الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية فى البحيرة

حملة لإزالة المزارع السمكية المخالفة بالبحيرة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح