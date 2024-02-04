تعليم البحيرة: الثلاثاء فتح قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تيسيرًا على أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024؛ ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرًا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة سيتم تلقي طلبات التظلم بشأن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول بمحافظة البحيرة، الثلاثاء المقبل، بمقر الإدارات التعليمية بالمحافظة.

قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير 2024 ولمدة أسبوعين، على أن يتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية "تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك"، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، و"جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقًا للميعاد الذي حددتة الإدارة التعليمية" مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة خمسة وثلاثون جنيهًا فقط.