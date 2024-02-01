الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2024..معدلات بحث مرتفعة على محرك “جوجل”من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد قيام الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باعتماد النتيجة، ومن ثم يتم رفع النتائج عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة حتى يتمكن الطلاب والطالبات، من معرفة نتائجهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة البحيرة 2024

وتفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في وقت سابق، لجان تقدير الدرجات للصف الثالث الإعدادي، وتابع أعمال التصحيح بمختلف المواد.

والتقي جميع الزملاء من المعلمين مقدري الدرجات وتمني لهم التوفيق، ووجه بمراعاة الدقة والحيادية خلال أعمال التصحيح، وطالبهم بالمراجعة الدقيقة لإعطاء كل طالب حقة.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 للشهادة الإعدادية العامة يبلغ عددهم 116 ألف و689 طالب وطالبة، قاموا بأداء الإمتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية، خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء الموافق 24 من شهر يناير الماضى، مؤكدا إلى أن عمليات التصحيح تمت فور إنتهاء إمتحان كل مادة، حتي يتسنى إعلان النتائج وفق المواعيد المقررة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2024

من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي الترم الأول فى محافظة البحيرة عن طريق اتباع الخطوات التالية: