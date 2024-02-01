الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين

آسر ياسين
آسر ياسين

بدأ الفنان آسر ياسين تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “بدون سابق إنذار” بعد تغيير اسمه من “الساعة 5”، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

واستقر صناع العمل هلى اسم “بدون سابق انذار” ليتماشى مع أحداث العمل التي تدور أحداثه في إطار الساسبنس والغموض، ويظهر بدور “ماجد” المتزوج من “ليلي” وتجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول ويقعان في الكثير من الازمات.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

آسر ياسين الساعة 5 السباق الرمضاني بدون سابق إنذار الساسبنس أحمد خالد صالح

مواد متعلقة

أحمد كامل يطرح "من سكات" أولى أغنياته في 2024 على يوتيوب

مسلسلات رمضان 2024.. ميرفت أمين أحدث المنضمين لمسلسل "مليحة"

مسلسلات رمضان 2024.. جومانة مراد شريكة يحيي الفخراني في "عتبات البهجة"

رمضان 2024| محمود عبد المغني شقيقًا لـ غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

"بين السطور" الحلقة 2.. صبا مبارك تتمسك ببرنامجها وتسعى لاستضافة جمايكا

"الأوف سيزون".. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح"

رمضان 2024.. نيللي كريم تناقش قضية مهمة في "فراولة" بلمسة كوميدية

رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟