رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين

بدأ الفنان آسر ياسين تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “بدون سابق إنذار” بعد تغيير اسمه من “الساعة 5”، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

واستقر صناع العمل هلى اسم “بدون سابق انذار” ليتماشى مع أحداث العمل التي تدور أحداثه في إطار الساسبنس والغموض، ويظهر بدور “ماجد” المتزوج من “ليلي” وتجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول ويقعان في الكثير من الازمات.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.