رمضان 2024| محمود عبد المغني شقيقًا لـ غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

يشارك الفنان محمود عبد المغني في مسلسل “صيد العقارب” بطولة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

ويحل محمود عبد المغني ضيف شرف العمل، ويُجسد شخصية شقيق غادة عبد الرازق، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهده خلال ايام.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى.

ويتناول مسلسل "صيد العقارب" قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل. حيث تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبدالرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.