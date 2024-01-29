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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. نيللي كريم تناقش قضية مهمة في "فراولة" بلمسة كوميدية

الفنانة نيللى كريم
الفنانة نيللى كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “فراولة” على قدم وساق المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج مروان عبد المنعم.

وتناقش نيللي كريم خلال مسلسلها قضية اجتماعية مهمة بشكل كوميدي لطيف، فتظهر بدور ابنة حجاج عبد العظيم حارس العقار ضمن الأحداث، وتصر على تحقيق اهدافها وطموحها بأن تصبح سيدة ذو شأن في المجتمع وتتصاعد الاحداث، حتى تصبح انفلونسر مشهورة ولها في علم الطاقة ووتكشف الأحداث حقيقة معرفتها بقراءة الفنجان.

فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، شيماء سيف، أحمد فهيم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، وتعتبر هذه التجربة الأولى مع شركة إنتاج أخرى بعيدا عن العدل جروب.

كانت آخر أعمال نيللى كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل .

وتواصل نيللى كريم فيلم "هابى بيرز داى" مع الفنانة حنان مطاوع وشريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر.

نيللي كريم فراولة السباق الرمضاني قضية اجتماعية حارس العقار حجاج عبد العظيم

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