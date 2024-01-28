الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "بين السطور" لـ صبا مبارك

جريدة الدستور

عرضت اليوم أولى حلقات مسلسل بين السطور وذلك على شاشة قناة on، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

وظهرت سلمى أبو ضيف في المسلسل بدور ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما.

وظهر على وجه سلمى أبو ضيف الغيرة والحقد خاصه بعد حصول هند (صبا مبارك) على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.

بين السطور” يعرض يوميا على قناة on في تمام الساعة الثامنة مساء، ويضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم:صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل بين السطور بين السطور صبا مبارك قناة on سلمى أبو ضيف أحداث الحلقة الأولى شاشة قناة ON منصة واتش ات

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