تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل «بين السطور»

ينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد "بين السطور" بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف نجلاء الحديني، ومن إخراج وائل فرج، وسيتم عرضه عبر قناة أون إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وازاداد البحث من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على تفاصيل أبرز الشخصيات الرئيسية في مسلسل "بين السطور" خاصًة بعد طرح البوستر الدعائي الرسمي له، والذي لاقي تفاعل كبير من قِبل المشاهدين، والتي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية، قبل عرضه غدًا الأحد.

شخصية الفنانة صبا مبارك

تلعب الفنانة صبا مبارك شخصية إعلامية شهيرة، ويتعرض برنامجها لفشل بسبب ضعف المحتوي الذي تقدمه، فتقرر التفتيش في إحدى القضايا التي تورطها وتفتح ماضيها، كما أنها كانت تعيش قصة حب مع الفنان محمد علاء جاميكا، وينفصلوا، واسم الشخصية هي " هند سالم" في مسلسل "بين السطور".

شخصية الفنان أحمد فهمي

يجسد الفنان أحمد فهمي دور أحد وكلاء النيابة إلا أنه يحدث موقف ما يحوّل حياته من وكيل نيابة إلى أحد المحامين، ويتقابل مع صبا مبارك، كما أنه رياضي ومحب لرياضة الرماية، وتتصاعد أحداث شخصيته في مسلسل "بين السطور".

شخصية الفنان محمد علاء جاميكا

يجسد "جاميكا" لاعب رماية شهير، لأول مرة، وصديق للفنان أحمد فهمي، ضمن أحداث مسلسل "بين السطور" وتربطه علاقة حب مع الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور المذيعة هند سالم، ويشارك في بطولة العالم للرماية وتتصاعد الأحداث.

شخصية الفنانة دنيا المصري

تجسد الفنانة دنيا المصري، شخصية "أميرة" ضمن أحداث مسلسل "بين السطور"، وهي شخصية محوّرية في الأحداث، فهي تلعب دور معدة في البرنامج الخاص لـ"صبا مبارك"، التي تلعب دور المذيعة هند سالم، كما أنها كانت تجمعها صداقة قديمة بها.

مواعيد عرض مسلسل "بين السطور"

وعن مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، كما أنه يمكن إعادة الحلقات مرة أخرى في الساعة الثانية الساعة الخامسة صباحًا.

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