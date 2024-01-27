السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل «بين السطور»

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

ينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد "بين السطور" بطولة الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف نجلاء الحديني، ومن إخراج وائل فرج، وسيتم عرضه عبر قناة أون إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وازاداد البحث من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على تفاصيل أبرز الشخصيات الرئيسية في مسلسل "بين السطور" خاصًة بعد طرح البوستر الدعائي الرسمي له، والذي لاقي تفاعل كبير من قِبل المشاهدين، والتي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية، قبل عرضه غدًا الأحد.

 

شخصية الفنانة صبا مبارك

تلعب الفنانة صبا مبارك شخصية إعلامية شهيرة، ويتعرض برنامجها لفشل بسبب ضعف المحتوي الذي تقدمه، فتقرر التفتيش في إحدى القضايا التي تورطها وتفتح ماضيها، كما أنها كانت تعيش قصة حب مع الفنان محمد علاء جاميكا، وينفصلوا، واسم الشخصية هي " هند سالم" في مسلسل "بين السطور".

مواعيد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر ON

غدا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "بين السطور" على شاشة ON

يعرض بداية من الأحد.. موعد عرض مسلسل بين السطور لفهمي وصبا مبارك

بطولة صبا مبارك.. تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل "بين السطور"

شخصية الفنان أحمد فهمي
يجسد الفنان أحمد فهمي دور أحد وكلاء النيابة إلا أنه يحدث موقف ما يحوّل حياته من وكيل نيابة إلى أحد المحامين، ويتقابل مع صبا مبارك، كما أنه رياضي ومحب لرياضة الرماية، وتتصاعد أحداث شخصيته في مسلسل "بين السطور".

شخصية الفنان محمد علاء جاميكا

يجسد "جاميكا" لاعب رماية شهير، لأول مرة، وصديق للفنان أحمد فهمي، ضمن أحداث مسلسل "بين السطور" وتربطه علاقة حب مع الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور المذيعة هند سالم، ويشارك في بطولة العالم للرماية وتتصاعد الأحداث.

شخصية الفنانة دنيا المصري

تجسد الفنانة دنيا المصري، شخصية "أميرة" ضمن أحداث مسلسل "بين السطور"، وهي شخصية محوّرية في الأحداث، فهي تلعب دور معدة في البرنامج الخاص لـ"صبا مبارك"، التي تلعب دور المذيعة هند سالم، كما أنها كانت تجمعها صداقة قديمة بها.

مواعيد عرض مسلسل "بين السطور"

وعن مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، كما أنه يمكن إعادة الحلقات مرة أخرى في الساعة الثانية الساعة الخامسة صباحًا.

اقرأ أيضا 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2023-2024

تقارير دولية تكشف تفاصيل تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي

ديسابر: سنحاول فرض أسلوبنا أمام منتخب مصر.. ونعرف نقاط قوة وضعف الفراعنة

شخصية الفنانة دنيا المصري شخصية الفنانة صبا مبارك تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل بين السطور شخصيات أبطال مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور بين السطور

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك عبر ON

غدا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "بين السطور" على شاشة ON

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وأبرز أحداثه وأبطاله

"بين السطور وحدوتة منسية".. أحدث أعمال "المتحدة" على شاشة التليفزيون

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟