الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بطولة صبا مبارك.. تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل "بين السطور"

بين السطور
بين السطور

تستعد شبكة قنوات ON لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

تفاصيل مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون، حيث يعد اختتام مميز للموسم الدرامي الشتوي.

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وأبرز أحداثه وأبطاله

وفي المسلسل تقدم الفنانة صبا مبارك دور إعلامية شهيرة تتورط في قضية كبيرة تكشف عن ماضيها من خلال شخصية “هند سالم” التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، وهو الأمر الذي يصيبها بالزعر والقلق، لأن هدفها كان إنقاذ برنامجها من خلال فكرة اقترحتها فانقلبت حياتها رأسا على عقب. 

أبطال مسلسل بين السطور

 “بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

مواعيد مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور من المقرر عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعرض حلقة يوميًا في الفترة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يستمر عرضه حتى الموسم الدرامي الرمضاني القادم ومن المقرر عرضه ايضا على منصة واتش إت الرقمية بالغضافة إلى إعادة العمل يوميا من الأاحد إلى الخميس على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وعدة مواعيد أخرى على مدار اليوم.

تفاصيل مسلسل بين السطور بين السطور مسلسل بين السطور صبا مبارك أبطال مسلسل بين السطور

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