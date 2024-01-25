موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وأبرز أحداثه وأبطاله

تصدر اسم مسلسل “بين السطور” بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي، ومحمد علاء الشهير بـ "جامايكا"، والفنانة دنيا المصري، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف نجلاء الحديني، ومن إخراج وائل فرج، والماخوذ عن النسخة الكورية، تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بين السطور

ويبحث الجمهور عبر موقع البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل عن مواعيد عرض مسلسل بين السطور، خاصةً أنه سيعرض عبر أحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي قناة “أون”، وهو ما أسعد صناعه وأبطاله الذين اعتبروها خطوة هامة في نجاح العمل قبل عرضه عبر شاشات التلفزيون.

موعد عرض مسلسل بين السطور

من المقرر أن يعرض مسلسل بين السطور بعد 3 أيام تحديدا في يوم ال28 من شهر يناير الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر فبراير، خاصةً أنه من المسلسلات المكونة من 30 حلقة، ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

وسيتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعرض حلقة يوميًا في الفترة من الأحد ليوم الخميس من كل أسبوع.

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور في إطار اجتماعي تشويقي حول التي فتاة تلعب شخصيتها الفنانة صبا مبارك وتعمل مذيعة شهيرة ويتعرض برنامجها الفشل وتحاول إنقاذه بالبحث عن قضية جديدة ما يجعلها تتورط فيها، ويظهر جاميكا وتربطه علاقة حب قديمة بصبا مبارك ضمن أحداث المسلسل.

ويتحول أحمد فهمي من كونه وكيل نيابة إلى أن يصبح محاميا شهيرا، وتتصاعد الأحداث، حيث تتقابل جميع الشخصيات ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل بين السطور



مسلسل "بين السطور" هو من بطولة كل من الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي والفنان محمد علاء، ودنيا المصري، وليد فواز، باسل الزارو، ناردين فرج، وعدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف مريم نعوم بالتعاون مع نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج.