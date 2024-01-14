مسلسلات رمضان 2024| القائمة الأولية لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

شهور قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2024، والذي ينتظر في الجمهور لمشاهدة نجمهم المفضل، خاصةً بأن الأغلبية العظمى تظهر بأعمال جديدة في الماراثون الرمضاني 2024، وعلى رأسهم الفنان خالد النبوي، الذي سيخوض السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جديد تحت اسم "امبراطوريه ميم" للراحل أسامة أنور عكاشة والذي يعمل على معالجة السيناريو الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك.



الفنان خالد النبوي، يشارك للمرة الثانية مع الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، وذلك بعد نجاح مسلسل "راجعين يا هوى" رمضان 2022 والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه.

والفنان الشاب نور النبوي، للمرة الثانية سيتعاون الفنان الشاب مع والده خالد النبوي بعد العمل الأول الذي جمع بينهما وهو "راجعين يا هوي"، ولكن هذه المرة زاد النبوي خبرة السينما بعد نجاح فيلمه "الحريفة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

حلا شيحة

ستمثل الفنانة حلا شيحة البطولة النسائية أمام الفنان خالد النبوي، وذلك بعدما عادت من الاعتزال بعد انفصالها عن زوجها السابق الداعية معز مسعود.



الفنانة هاجر سراج

تشارك الفنانة هاجر سراج ضمن أحداث مسلسل "امبراطوريه ميم" وذلك بعد نجاح دور رام الله التي تلعبه ضمن أحداث مسلسل حالة خاصة الذي يعرض حاليا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

نشوي مصطفي

عادت الفنانة نشوي مصطفي إلى عالم الدراما من جديد من خلال مسلسل امبراطوريه ميم والذي اعتبرته تحدي جديد لها خاصةً أن العمل عن رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة.

وجار التعاقد مع باقي ابطال العمل، كما دخل الفنان خالد النبوي "لوكيشن" تصوير العمل وقام بتصوير أولى مشاهد العمل برفقة المخرج محمد سلامة، والذي يعمل على الإسراع في تصوير مشاهد العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ليكون جاهزا بشكل كامل ومنتهي تصويره مع عرض حلقاته الوسطى.



"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذًا عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.