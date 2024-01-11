الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| هاجر السراج أحدث المنضمين لـ"إمبراطورية ميم"

هاجر سراج
هاجر سراج

تعاقدت الفنانة هاجرالسراج، على مسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024، بطولة الفنان خالد النبوي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمد سلامة، والمسلسل مأخوذ قصته عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

إمبراطورية ميم”، هو النافذة التي تعود من خلالها حلا شيحة مرة أخرى للتمثيل بعد تراجعها عن قرار الاعتزال، وبمشاركة عدد كبير من النجوم الشباب، حيث تجسد الفنانة هاجر سراج، شخصية ابنة الفنان خالد النبوي، ضمن أحداثه مسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي سيخوض به النبوي السباق الرمضاني 2024.

 

مسلسل امبراطورية ميم

 ودخل الفنان خالد النبوي "لوكيشن" تصوير العمل وقام بتصوير أولى مشاهد العمل برفقة المخرج محمد سلامة، والذي يعمل على الإسراع في تصوير مشاهد العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ليكون جاهزا بشكل كامل ومنتهي تصويره مع عرض حلقاته الوسطى.

تفاصيل انطلاق تصوير إمبراطورية ميم وحق عرب لرمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الأوليّة لأبطال "إمبراطورية ميم" لخالد النبوى

مسلسل "إمبراطورية ميم"

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذًا عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، موضحًا: "الموضوع بالنسبة ليا كان مقلق جدًا وتجربة مرعبة".

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

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