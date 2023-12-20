الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. محمود حافظ يتعاقد على مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمود حافظ
محمود حافظ

تعاقد الفنان محمود حافظ على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، بمشاركة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

ويلعب الفنان محمود حافظ شخصية رئيسية وهامة ضمن أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" الذى يدور في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

"إمبراطورية ميم"

ومن المقرر عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" في السباق الرمضاني 2024، وهو مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنان الراحل أحمد مظهر.

 

وتخوّف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك من فكرة تقديم "إمبراطورية ميم" كمسلسل تليفزيوني خصوصًا أنه سيكون مأخوذًا عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، موضحًا: "الموضوع بالنسبة ليا كان مقلقًا جدًا وتجربة مرعبة".

وحددت أسرة العمل موعد انطلاق جلسات التصوير في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، للحاق بسباق دراما رمضان 2024.

 "إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

محمود حافظ يواصل تصوير "حدوتة منسية"

وعلى الصعيد الدرامى، يواصل محمود حافظ، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "حدوتة منسية" على قدم وساق، والمقرر عرضه  خلال الفترة المقبلة في موسم الأوف سيزون.

محمود حافظ يواصل تصوير حدوتة منسية إمبراطورية ميم الفنان محمود حافظ بطولة مسلسل امبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم

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