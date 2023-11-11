محمود حافظ بـ"لوك جديد" على بوستر "بلوموندو".. ويواصل تصوير "حدوتة منسية"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، بوسترات دعائية جديدة لأبطال العمل السينمائي الجديد المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري فى مصر والوطن العربي.

وظهر النجم محمود حافظ، منفردًا بـ لوك جديد، على بوستر فيلم بلوموندو، تمهيدًا لعرض الفيلم ضمن أعمال الموسم السينمائي الشتوي الجديد، وضمن افلام موسم رأس السنة السينمائي الجديد 2024.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث فيلم بلوموندو، في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها النجم حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، ومن ثم تتطور الاحداث، ويسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب.

صناع وأبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو يشارك فى بطولته أمام النجم حسن الرداد، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

محمود حافظ يواصل تصوير "حدوتة منسية"

وعلى الصعيد الدرامى، يواصل محمود حافظ، تصوير دوره فى أحداث مسلسل "حدوتة منسية" على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في موسم الأوف سيزون.

تفاصيل أحداث وأبطال "حدوتة منسية"

تدور أحداث مسلسل "حدوتة منسية" في إطار اجتماعي عائلي، يتناول قصة عائلة تضم خمسة أشقاء هم، هشام إسماعيل وريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق، ووالدتهم هي الفنانة سوسن بدر، حيث كل فرد من هذه الأسرة لديه قصة وحكاية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "حدوتة منسية" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم النجمة سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.