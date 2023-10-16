الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود حافظ يواصل تصوير "الإسكندرانى" وينتظر عرض "أصل الحكاية"

محمود حافظ
محمود حافظ

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم محمود حافظ، خاصة أنه يشارك فى أكثر من عمل سينمائي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويأتي فى مقدمة الأعمال فيلم "الإسكندراني" الذي يشارك فى بطولته أمام النجم أحمد العوضي، ويواصل تصويره حاليا بقيادة المخرج خالد يوسف، وذلك بين محافظة الإسكندرية وديكور "حي الأنفوشي" بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي بدأ فيه التصوير منذ أسبوعين، تمهيدا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية، خلال موسم الشتاء، وتحديدًا فى إجازة منتصف العام الدراسي.

أحداث فيلم "الإسكندرانى" 

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني، ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، ولديه ابن "بكر"، ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف بسبب نجل عمه فى الأحداث، ويجسده الفنان محمود حافظ، وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

صناع وأبطال فيلم "الإسكندرانى"

"الإسكندراني" من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته: حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

ينتظر عرض فيلم "أصل الحكاية"

وفى سياق متصل، ينتظر محمود حافظ طرح أحدث أعماله السينمائية فيلم "أصل الحكاية"، الذى انتهى من تصوير أحداثه مؤخرا بقيادة المخرج محمد أمين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

فيلم "أصل الحكاية" بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

محمود حافظ النجم محمود حافظ فيلم الإسكندراني فيلم أصل الحكاية الفنان محمود حافظ

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