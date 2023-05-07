محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "لف وارجع تاني" البوستر الدعائي الرسمي للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدا فى موسم عيد الأضحى المبارك 2023.

وتصدر النجم محمود حافظ، أحدث بوسترات الفيلم الدعائية، وظهر خلاله منفردًا، بعد طرح بوستر مجمع لكل الأبطال، ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة “جمهور عام"، والذي يشارك فى بطولته كلا من النجوم شيرى عادل، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، و أيتن عامر، ومحمد رضوان، وطارق الإبيارى.

أحداث فيلم لف وارجع تاني

تدور أحداث فيلم لف وارجع تانى، في إطار الفانتازيا الكوميدية حول استيقاظ مجموعة من الأصدقاء يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة الشعبية للبحث عن عمل، وتطور الأحداث عندما يناموا ويستيقظوا على مفاجأة مدوية باختفاء الحارة والناس، ولا يبقى سواهم، فى صحراء، ومن ثم يبدأوا رحلة شاقة لتعمير المنطقة.

أبطال وصناع فيلم "لف وارجع تاني"

"لف وارجع تاني" من تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، بطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، ومن ضيوف الشرف سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، ومن إخراج شادي علي.

بوستر الفيلم

لقطة من فيلم لف وارجع تانى

يذكر أن النجم محمود حافظ، يعرض له حاليًا في السينمات فيلم فيلم "رمسيس باريس" الذي يشارك في بطولته أمام النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.