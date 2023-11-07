"لوك جديد".. محمد محمود منفردا على البوستر الدعائي لفيلم "بلوموندو"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، بوسترات دعائية جديدة لأبطال العمل السينمائي الجديد المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري فى مصر والوطن العربي.

محمد محمود بـ "لوك جديد" فى فيلم بلوموندو

وظهر الفنان محمد محمود منفردًا بـ لوك جديد، على بوستر فيلم بلوموندو، تمهيدًا لعرض الفيلم ضمن أعمال الموسم السينمائي الشتوي الجديد، وضمن افلام موسم رأس السنة السينمائي الجديد 2024.

تفاصيل أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث فيلم بلوموندو، في إطار إجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها النجم حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، ومن ثم تتطور الاحداث، ويسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب.

يشارك فى بطولة فيلم بلوموندو أمام النجم حسن الرداد، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

تكريم محمد محمود من المركز الكاثوليكي المصري للسينما

وكان قد تم تكريم الفنان القدير محمد محمود مؤخرا، من المركز الكاثوليكي للسينما المصرية برئاسة الأب بطرس دانيال، كأحد أفضل الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وعن مجمل أعماله الفنية.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد محمود، شارك مؤخرا فى أحداث مسلسل على باب العمارة ضمن أعمال منصة Watch It الرقمية، وحقق نجاحا كبيرا وتصدَّر مسلسل "على باب العمارة" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "WATCH IT" ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية التي انطلق عرضها خلال موسم شتاء 2023.

مسلسل على باب العمارة تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حاتم صلاح، محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.