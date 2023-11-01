طرح فيلم "بلوموندو" لـ حسن الرداد فى دور العرض السينمائية 15 نوفمبر

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي، "بلوموندو" للفنان حسن الرداد، طرحه في دور العرض السينمائي، يوم 15 نوفمبر.

ودخل الفيلم السينمائي الجديد "بلوموندو"، قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024.

وكانت الشركة المنتجة للعمل، قد طرحت منذ فترة بوسترا دعائيا للفيلم تصدره النجم حسن الرداد، مرتديًا ماسك.

ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائي للفيلم خلال أيام، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

وانتهى المخرج ياسر سامي، من مونتاج الفيلم السينمائي الجديد "بلوموندو" للنجم حسن الرداد، ووضع اللمسات النهائية على العمل الذي استغرق تصويره 3 أشهر كاملة

قصة فيلم بلوموندو لحسن الرداد

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

أبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، قد تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يحمل اسم طه الغريب، عن رواية بالاسم ذاته للكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المُقبلة، وتشارك في البطولة الفنانة هنا الزاهد.

وكان آخر أعمال الرداد في السينما فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر الإيرادات، وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبوالحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.