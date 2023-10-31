يشهد موسم رأس السنة السينمائي 2024 منافسة شرسة بين عدد من الأفلام السينمائية لعدد من النجوم على إيرادات شباك التذاكر.

ودخلت أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 مرحلة المونتاج والمكساج؛ استعدادا لطرحها بدور العرض السينمائي.

قائمة الأفلام المرشحة للمشاركة في موسم رأس السنة 2024

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز الأفلام المقرر عرضها بدور السينما في موسم رأس السنة 2024 ومنها:

فيلم أبو نسب

يعرض فيلم ابو نسب للنجم محمد إمام يوم 27 ديسمبر المقبل وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر

والفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم شماريخ

وينتظر النجم آسر ياسين عرض فيلمه الجديد شماريخ، والمقرر عرضه يوم 25 ديسمبر المقبل،

ويجسد آسر ياسين ضمن أحداث فيلم "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وسالي حماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم أنا وابن خالتي

كذلك يعرض فيلم" أنا وابن خالتي" في السينما، يوم 13 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويعتبر فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة" والعمل بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

فيلم بلوموندو

ودخل الفيلم السينمائى الجديد "بلوموندو" لـ حسن الرداد قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024، حيث من المقرر عرضه في الأسبوع الأول من يناير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

الفيلم بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

فيلم عصابة عظيمة

ويعرض فيلم عصابة عظيمة، في أواخر شهر ديسمبر المقبل، حيث انتهى فريق العمل من تصويره خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة، في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق، حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية "عظيمة" وهى والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض خلال الأحداث لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، ومن هنا تتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس

بضع ساعات في يوم ما

فيما قرر صناع فيلم بضع ساعات في يوما ما طرحه في يوم 18 يناير المقبل.

تدور أحداث قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" يشارك في بطولته كل من مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.