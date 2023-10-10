تشهد الخريطة المبدئية لموسم رأس السنة السينمائي 2024 عدد من الأفلام الجديدة التي انتهى صناعتها من تصويرها مؤخرا.

ودخلت أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لطرحها بدور العرض السينمائي للجمهور في مصر والعالم العربي.



ونرصد، خلال هذا التقرير، القائمة المبدئية لأفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 التي تستعد للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر:

قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024

أبو نسب



أول الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة السينمائي 2024، هو فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام والمقرر عرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

شماريخ



قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل عرض الفيلم في 25 ديسمبر المقبل،. ليشارك الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024.

ويجسد آسر ياسين ضمن أحداث فيلم "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش، والعديد من ضيوف الشرف.

بولموندو



ودخل الفيلم السينمائى الجديد "بلوموندو" لـ حسن الرداد قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 حيث من المقرر عرضه في الأسبوع الأول من يناير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

الفيلم بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أهل الكهف



و قرر صناع الفيلم السينمائي الجديد "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي طرح العمل بدور العرض السينمائية نهاية العام الجارى.

تدور أحداث الفيلم في عام 250 ميلادية حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد عيد.

فاصل من اللحظات اللذيذة



كما قرر صناع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" المشاركة به ضمن منافسات موسم رأس السنة الجديدة 2024.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول الزوجين هشام ماجد، الذي يعمل مهندس معماري في إحدى الشركات، وزوجته هنا الزاهد اللذين يتعرضان للعديد من المفاجآت والمواقف.

الفيلم من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، ويشارك به أيضًا محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.



بضع ساعات في يوم ما

فيما قرر صناع فيلم بضع ساعات في يوما ما طرحه في يوم 18 يناير المقبل.

تدور أحداث قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي



وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" يشارك في بطولته كل من مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.