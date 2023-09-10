تعرف على قائمة الأفلام المؤجلة من موسم الصيف إلى نهاية العام

قرر عدد من نجوم السينما الخروج من سباق موسم صيف 2023 السينمائي، الذي شهد معركة تكسير عظام بين كبار نجوم الفن.

وشهدت الفترة الماضية تأجيل عدد من هذه الأفلام، لعرضها في الربع الأخير من العام أو منافسته ضمن موسم أفلام رأس السنة السينمائي.

ونرصد، خلال هذا التقرير، قائمة هذه الأفلام التي تستعد للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

قائمة الأفلام المؤجلة لموسم نهاية العام

أبونسب

قرر النجم محمد إمام تأجيل طرح فيلمه السينمائي الجديد "أبونسب" إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحه في شهر أغسطس الماضي.

ورأت الشركة المنتجة لفيلم "أبونسب" أن موضوعه يتناسب بشكل أكبر مع موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

شماريخ

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل تأجيل طرح الفيلم لشهر ديسمبر المقبل، وتحديدًا في يوم 25. ويشارك الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي.

ويجسد آسر ياسين ضمن أحداث فيلم "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش، والعديد من ضيوف الشرف.

بولموندو

ورغم انتهاء الفنان حسن الرداد من تصوير فيلمه السينمائى الجديد "بلوموندو" منذ فترة إلا أن الشركة المنتجة للعمل قررت عدم طرحه خلال موسم الصيف، نظرًا للمنافسة الشديدة بين نجوم الفن في هذا الموسم، وتخوفًا من عدم تحقيقه لإيرادات مرتفعة وسط هذا الكم الهائل من نجوم السينما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

الفيلم بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أهل الكهف

عقب انتهاء أزمة استكمال تصوير مشاهده، والتي أدت إلى تأجيل العمل أكثر من مرة، قرر صناع الفيلم السينمائي الجديد "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي طرح العمل بدور العرض السينمائية نهاية العام الجارى.

تدور أحداث الفيلم في عام 250 ميلادية حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد عيد.

فاصل من اللحظات اللذيذة

كما قرر صناع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" المشاركة به ضمن منافسات موسم رأس السنة الجديدة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول الزوجين هشام ماجد، الذي يعمل مهندس معماري في إحدى الشركات، وزوجته هنا الزاهد اللذين يتعرضان للعديد من المفاجآت والمواقف.

الفيلم من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، ويشارك به أيضًا محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.