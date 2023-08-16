"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

واصل النجم كريم عبدالعزيز تحقيق الأرقام القياسية الجديدة بفيلمه الأخير "بيت الروبي"، الذي عرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك وتفوق به على كل المنافسين.

وحقق فيلم "بيت الروبي" حتى صباح اليوم إيرادات كلية قدرت بـ122,714,290 جنيه، وهي إيرادات لم تحقق من قبل في السينما المصرية ليصبح الأعلى تاريخيًا وبفارق كبير عن كل منافسيه، بالإضافة إلى تواجد إيراد يومي كبير حتى اليوم وصل إلى 377,941 في الوقت الذي قلت فيه إيرادات أفلام موسم العيد إلى أقل من 100 ألف جنيه يوميًا.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

يقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.