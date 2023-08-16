الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل النجم كريم عبدالعزيز تحقيق الأرقام القياسية الجديدة بفيلمه الأخير "بيت الروبي"، الذي عرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك وتفوق به على كل المنافسين.

 

وحقق فيلم "بيت الروبي" حتى صباح اليوم إيرادات كلية قدرت بـ122,714,290 جنيه، وهي إيرادات لم تحقق من قبل في السينما المصرية ليصبح الأعلى تاريخيًا وبفارق كبير عن كل منافسيه، بالإضافة إلى تواجد إيراد يومي كبير حتى اليوم وصل إلى 377,941 في الوقت الذي قلت فيه إيرادات أفلام موسم العيد إلى أقل من 100 ألف جنيه يوميًا.

 

 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

 

يقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

النجم كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز بيت الروبي الروبي السوشيال ميديا الإنفلونسر

الأكثر قراءة

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" ببنى سويف

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 16 أغسطس 2023

الأمم المتحدة تنشد استمرار الضغط على "طالبان" من أجل حقوق المرأة

حبس 7 أشخاص متهمين بنشر أخبار للتحريض ضد مؤسسات الدولة 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية