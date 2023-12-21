الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الأوليّة لأبطال "إمبراطورية ميم" لخالد النبوى

خالد النبوي
خالد النبوي

ينتظر الجمهور شهر رمضان الكريم بسبب السباق الرمضاني 2024 الذي يعرض فيه الكثير من الأعمال الفنية لنجومهم المفضلين من بينهم الفنان خالد النبوي الذي سيقوم ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمد سلامة.

ويرصد "الدستور" القائمة الأوليّة لأبطال "إمبراطورية ميم" لخالد النبوي، في سياق السطور التالية.

الفنان خالد النبوي، هو بطل مسلسل "إمبراطورية ميم"، ليكون هذا التعاون هو الثاني بينه وبين المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، بعد النجاح الكبير الذي شهده مسلسل "راجعين يا هوي" للراحل الكبير أسامة أنور عكاشة.

الفنان نور النبوي، هو ثاني المتعاقدين على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، ليكون هذا التعاون الثاني بينه وبين والده الفنان خالد البنوي، بعد مسلسل "راجعين يا هوي".

رمضان 2024.. محمود حافظ يتعاقد على مسلسل "إمبراطورية ميم"

رمضان 2024: نور النبوى ينشر صورة من تحضيرات "إمبراطورية ميم"

انضمت الفنانة نشوى مصطفى إلى فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويُعد المسلسل عودة لنشوى مصطفى، إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابٍ دام لأكثر من 10 سنوات.

تعاقد الفنان محمود حافظ على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويلعب شخصية رئيسية وهامة ضمن أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" الذى يدور في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

وتعمل الشركة على التعاقد مع باقي الأبطال ليتم تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون ضمن المسلسلات التي تعرض في السباق الرمضاني 2024.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

وتخوّف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك من فكرة تقديم "إمبراطورية ميم" كمسلسل تليفزيوني خصوصًا أنه سيكون مأخوذًا عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، موضحًا: "الموضوع بالنسبة ليا كان مقلقًا جدًا وتجربة مرعبة".

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم القائمة الأولي ة لأبطال إمبراطورية ميم خالد النبوي مسلسلات رمضان 2024

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