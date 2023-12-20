الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024: نور النبوى ينشر صورة من تحضيرات "إمبراطورية ميم"

نور النبوي
نور النبوي

شارك الفنان الشاب نور النبوي متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يحمل سيناريو مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يشارك في بطولته والده وعدد كبير من نجوم الفن، ليخوض به السباق الرمضاني 2024.

ويعرض "إمبراطورية ميم" كمسلسل تليفزيوني في السباق الرمضاني 2024، ومأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

ويخوض مسلسل "إمبراطورية ميم" السباق الرمضاني 2024 من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل الفني.

فيلم ا مسلسل “إمبراطورية ميم” “إمبراطورية ميم” الفنان نور النبوي نور النبوي السباق الرمضاني 2024

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