رمضان 2024: نور النبوى ينضم لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

تعاقد الفنان الشاب نور النبوي، نجل خالد النبوي على بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يلعب بطولته والده، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وعدد كبير من نجوم الفن، ليخوض به السباق الرمضاني 2024.

ونشر نور النبوي صورة لسيناريو مسلسل "إمبراطورية ميم"، من خلال خاصية الـ"ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وهو يعمل على قراءة السيناريو والتحضيرات له للبدء في تصوير المشاهد الخاصة به، على أغنية “It's Beginning to Look a Lot Like Christmas"، للمطرب العالمي Perry Como's.

"إمبراطورية ميم" سيعرض كمسلسل تليفزيوني في السباق الرمضاني 2024، ومأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

ويخوض مسلسل “إمبراطورية ميم” السباق الرمضاني 2024 من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل الفني.

يتصدر النجم الصاعد نور النبوي البوستر الرسمي لفيلم الحريفة، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وهو أول بطولة سينمائية لـ نور بعد ما حققه من نجاح لافت في الدراما التليفزيونية من خلال أعمال مميزة شارك في بطولتها مع عدد من النجوم البارزين، والفيلم من إخراج رءوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

ويشارك نور النبوي في بطولة "الحريفة" نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.