محمد سليمان عبدالمالك يتحدث لـ"الدستور" عن تخوفاته من "إمبراطورية ميم"

أيام قليلة تفصلنا عن تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي سيخوض به الفنان خالد النبوي السباق الرمضاني 2024، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة عدد كبير من نجوم الفن، وذلك بعد نجاح تجربة مسلسل “راجعين يا هوي” رمضان 2022.

تخوّف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك من فكرة تقديم "إمبراطورية ميم" كمسلسل تليفزيوني خصوصا أنه سيكون مأخوذا عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، موضحًا: "الموضوع بالنسبة ليا كان مقلقًا جدًا وتجربة مرعبة".

وتابع عبدالمالك لـ"الدستور": "في الحقيقة كل مرة أضع في نفسي رعبًا أكثر مما قبله، وتجربتي هذا العام مع المخرج محمد سلامة متفائل بها كثيرًا، خاصة بعد نجاح مسلسل (راجعين يا هوى)، وحققنا به نجاحا كبيرا في إعادة المشاهد لمتابعة المسلسلات ذات الطابع الأسرى الذي كان يطلقون على المسلسل تمثيلية".

وعن سبب تخوف الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك من مسلسل "إمبراطورية ميم"، أوضح: "أنا مصاب بالتوتر منذ الآن، وسأظل مصابا به إلى أن يتم عرضه عبر شاشات التليفزيون، وسبب هذا التوتر هو اسم الكاتب الراحل العظيم إحسان عبد القدوس، فاسمه مسؤولية كبيرة جدًا، بالإضافة إلى أن اسم فيلم كان خاصا بنجمة كبيرة جدًا شاهدته جميع البيوت المصرية والناس متحفزة، وبشكل وبآخر الناس جاهزة تهاجمك قبل بدء العرض، وأنا حاليًا أفكر في كيفية كسر حالة التحفز هذه منذ الحلقات الأولى وهذا السؤال مؤرق".

مسلسل “إمبراطورية ميم”

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل “إمبراطورية ميم” سيخوض السباق الرمضاني 2024 من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل الفني.