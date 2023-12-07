رمضان 2024| خالد النبوي يستعد لتصوير "امبراطورية ميم" خلال أيام

انتهى صناع مسلسل “امبراطورية ميم” من التحضيرات اللازمة لبدء تصوير العمل، الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وحددت أسرة العمل موعد انطلاق جلسات التصوير في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري، للحاق بسباق دراما رمضان 2024.

“إمبراطورية ميم” من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، و انتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

جدير بالذكر ان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.