نشوى مصطفى لـ"الدستور": النجاح الكبير لـ"إمبراطورية ميم" يضعنا في تحدٍ كبير

انضمت الفنانة نشوى مصطفى، إلى فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، ويُعد المسلسل عودة لنشوى مصطفى، إلى الداراما التليفزيونية بعد غيابٍ دام لأكثر من 10 سنوات.

وأعربت نشوى مصطفى، عن سعادتها البالغة بعودتها للدراما من جديد، بعمل مهم وكبير مثل "إمبراطورية ميم"، للراحل الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومن تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة الفنان خالد النبوي.

وقالت لـ"الدستور": "أتمنى من ربنا التوفيق والنجاح للعمل، لأننا في تحدٍ كبير بهذا المسلسل الذي يحمل أسماء عمالقة الفن كفيلم "إمبراطورية ميم"، وهي الراحلة فاتن حمامة، والراحل الكبير أحمد مظهر، بالإضافة إلى أنها تحمل اسم الكاتب الراحل العظيم إحسان عبدالقدوس".

"إمبراطورية ميم"

ومن المقرر عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" في السباق الرمضاني 2024، وهو مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنان الراحل أحمد مظهر.