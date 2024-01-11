تفاصيل انطلاق تصوير إمبراطورية ميم وحق عرب لرمضان 2024

أصبح الفنان خالد النبوي آخر المنضمين للماراثون الرمضاني الجديد 2024، بعدما دخل رسميًا في تصوير أحداث مسلسل “امبراطورية ميم”، وهو العمل الذي يظهر خلاله عدد كبير من النجوم الشباب، بالاضافة إلى عودة الفنانة المعتزلة حلا شيحة مرة جديدة للتمثيل.

تفاصيل مسلسل امبراطورية ميم

ودخل الفنان خالد النبوي "لوكيشن" تصوير العمل وقام بتصوير أولى مشاهد العمل برفقة المخرج محمد سلامة، والذي يعمل على الإسراع في تصوير مشاهد العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ليكون جاهزا بشكل كامل ومنتهي تصويره مع عرض حلقاته الوسطى.

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.



تفاصيل مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

على نفس المنوال يحاول الفنان أحمد العوضي الإنجاز في تصوير أحداث مسلسله الجديد “حق عرب”، والذي يقوم ببطولته بدون النجمة ياسمين عبدالعزيز بعد نجاح كبير في شهر رمضان الماضي والذي قبله بعمليين هما “ضرب نار” و“اللي مالوش كبير”.

وانطلق تصوير أحداث العمل مع المخرج إسماعيل فاروق، بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، على ان يكثف هو الاخر تصوير المشاهد ليكون جاهزا تماما للعرض في شهر رمضان 2024.

ومسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.