الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 4 حلقات.. أسباب ساهمت في تصدر "حالة خاصة" لقوائم المشاهدة

بوستر حالة خاصة
بوستر حالة خاصة

حالة نجاح كبيرة قدمها “حالة خاصة” للفنان طه الدسوقي الذي ساهم في تصدره قوائم البحث طوال الأسبوعين الماضيين على منصات التواصل الاجتماعي ليظهر المسلسل حالة رواج مميزة بين الجمهور على الرغم من عرض 4 حلقات فقط.

txt

نقيب الممثلين بلبنان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فادى إبراهيم

txt

‏"رحلة العائلة المقدسة" في فيلم بمعهد الموسيقى

txt

ريم مصطفى فى جلسة تصوير ساحرة وقت غروب الشمس (صور)

txt

محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادًا لحفل افتتاح أمم إفريقيا

txt

إعلان تفاصيل المجال الفكرى بالدورة 14 من مهرجان المسرح العربى

txt

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقات القادمة

txt

كلمات أغنية رامي عاشور "رأي عام"

txt

تفاصيل الحلقة 3 و4 من مسلسل حالة خاصة ومواعيد عرضها على واتش ات

txt

إيرادات ضعيفة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك".. وبيومي فؤاد أخيرًا

txt

أحمد العوضى: الدراما الشعبية لايقة عليا.. والجمهور سعيد بـ"الإسكندرانى"

العمل يقدم حالة نجاح كبيرة جعلته في حالة رواج دائم على السوشيال ميديا للعديد من الأسباب التي تتلخص في النقاط التالية.

تغير جلد طه الدسوقي

قدم طه الدسوقي بطل العمل شخصية مختلفة ومغايرة تمامًا عما قدمه من قبل في الدراما حيث يقدم شخصية الشخص الانطوائي الذي يعاني من التوحد وهو ما جعله فيتحدي كبير أمام الجمهور، إلاّ أن عقب عرض أول 4 حلقات من العمل استطاع ان يحصد قلوبهم بتعليقات اظهرت نجاحه الكبير في تجسيد الدور .

اظهار التعاطف مع قطاع غزة

وأظهرت الحلقات العديد من التفاصيل التي جعلت العمل محط انتشار في عالمنا العربي بعدما اظهر مقدمي العمل حالة تعاطف شديدة مع قطاع غزة واهل فلسطين، بشقين اولهما ان احد الابطال تدعى “رام الله” وهى الشخصية التي تجسدها الفنانة الشابة هاجر السراج وشقيها الثاني يكمن في ظهورها بخريطة فلسطين خلال ذهابها الى أحد المكتبات التي تسال فيها عن كتاب يتناول تفاصيل القضية، الامر الذي رأه الكثيرين امرًا إيجابيًا للغاية للتذكير بشكل مستمر لما يحدث في قطاع غزة .

إعادة نجاح شخصية المحامية لغادة عادل 

استطاعت الفنانة غادة عادل ان تكتشف نفسها من جديد بتقديم شخصية المحامية عقب نجاحها منذ سنوات في مسلسل “الميزان” حيث قدمت الدور بشكل جديد وملفت للانظار جعلها محط انظار المتابعين للعمل، حيث دخلت في تحدي كبير مع نفسها لتعيد نجاح دور المحامية بشكل جديد، وهو ما فعلته في شخصية أماني المحامية الشاطرة ذات القوة والسلطة المدافعة عن الجميع من اجل الشهرة والمال .

كوميدية الموقف

يعتمد العمل على كوميدية الموقف وليس الافيه طوال الوقت من خلال اكثر من شخصية ولعل ابرزها طه الدسوقي نفسه “نديم ابو سريع” والذي لا يفهم الكثير عن الدنيا بسبب انعزاله طوال الوقت لسماع الموسيقى، ليظهر متجهمًا غير مستوعب لما يحدث عنه لتخرج مشاهده بشكل كوميدي عفوي معتمدا على الموقف نفسه.

طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” تغير جلد طه الدسوقي اظهار التعاطف مع قطاع غزة إعادة نجاح شخصية المحامية لغادة عادل

مواد متعلقة

نقيب الممثلين بلبنان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فادى إبراهيم

‏"رحلة العائلة المقدسة" في فيلم بمعهد الموسيقى

ريم مصطفى فى جلسة تصوير ساحرة وقت غروب الشمس (صور)

محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادًا لحفل افتتاح أمم إفريقيا

إعلان تفاصيل المجال الفكرى بالدورة 14 من مهرجان المسرح العربى

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقات القادمة

كلمات أغنية رامي عاشور "رأي عام"

تفاصيل الحلقة 3 و4 من مسلسل حالة خاصة ومواعيد عرضها على واتش ات

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه باالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا