بعد 4 حلقات.. أسباب ساهمت في تصدر "حالة خاصة" لقوائم المشاهدة

حالة نجاح كبيرة قدمها “حالة خاصة” للفنان طه الدسوقي الذي ساهم في تصدره قوائم البحث طوال الأسبوعين الماضيين على منصات التواصل الاجتماعي ليظهر المسلسل حالة رواج مميزة بين الجمهور على الرغم من عرض 4 حلقات فقط.

العمل يقدم حالة نجاح كبيرة جعلته في حالة رواج دائم على السوشيال ميديا للعديد من الأسباب التي تتلخص في النقاط التالية.

تغير جلد طه الدسوقي

قدم طه الدسوقي بطل العمل شخصية مختلفة ومغايرة تمامًا عما قدمه من قبل في الدراما حيث يقدم شخصية الشخص الانطوائي الذي يعاني من التوحد وهو ما جعله فيتحدي كبير أمام الجمهور، إلاّ أن عقب عرض أول 4 حلقات من العمل استطاع ان يحصد قلوبهم بتعليقات اظهرت نجاحه الكبير في تجسيد الدور .

اظهار التعاطف مع قطاع غزة

وأظهرت الحلقات العديد من التفاصيل التي جعلت العمل محط انتشار في عالمنا العربي بعدما اظهر مقدمي العمل حالة تعاطف شديدة مع قطاع غزة واهل فلسطين، بشقين اولهما ان احد الابطال تدعى “رام الله” وهى الشخصية التي تجسدها الفنانة الشابة هاجر السراج وشقيها الثاني يكمن في ظهورها بخريطة فلسطين خلال ذهابها الى أحد المكتبات التي تسال فيها عن كتاب يتناول تفاصيل القضية، الامر الذي رأه الكثيرين امرًا إيجابيًا للغاية للتذكير بشكل مستمر لما يحدث في قطاع غزة .

إعادة نجاح شخصية المحامية لغادة عادل

استطاعت الفنانة غادة عادل ان تكتشف نفسها من جديد بتقديم شخصية المحامية عقب نجاحها منذ سنوات في مسلسل “الميزان” حيث قدمت الدور بشكل جديد وملفت للانظار جعلها محط انظار المتابعين للعمل، حيث دخلت في تحدي كبير مع نفسها لتعيد نجاح دور المحامية بشكل جديد، وهو ما فعلته في شخصية أماني المحامية الشاطرة ذات القوة والسلطة المدافعة عن الجميع من اجل الشهرة والمال .

كوميدية الموقف

يعتمد العمل على كوميدية الموقف وليس الافيه طوال الوقت من خلال اكثر من شخصية ولعل ابرزها طه الدسوقي نفسه “نديم ابو سريع” والذي لا يفهم الكثير عن الدنيا بسبب انعزاله طوال الوقت لسماع الموسيقى، ليظهر متجهمًا غير مستوعب لما يحدث عنه لتخرج مشاهده بشكل كوميدي عفوي معتمدا على الموقف نفسه.