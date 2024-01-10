الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادًا لحفل افتتاح أمم إفريقيا

محمد رمضان
محمد رمضان

وصل الفنان محمد رمضان إلى أبيدجان بكوت ديفوار؛ استعدادًا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

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وقال رمضان في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، وأهدى هذا النجاح لجمهوري المصري أولًا صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

 

تفاصيل حفل بطولة إفريقيا

تنطلق البطولة في كوت ديفوار 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024. وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

وكشف محمد رمضان عن موقفه من المشاركة في موسم رمضان المقبل 2024 وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة.

وأكد رمضان غيابه عن موسم رمضان 2024، من خلال الرد على سؤال أحد متابعيه حول استعداده لموسم رمضان المُقبل، قائلًا: «ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة»، ليرد عليه الفنان: «لو قصدك مسلسل مفيش».

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