ذكرى رحيل عبدالوهاب محمد وأحمد صدقى بمسرح الجمهورية

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل اثنين من كبار المبدعين فى مجالى الكلمة والنغم هما الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار أحمد صدقى من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، والمقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى الثامنة مساء الأحد 7 يناير على مسرح الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفن المصري.

يتضمن البرنامج باقة من أهم أعمال الراحلان منها سماح، حلاوة زمان، يا حلو ناديلى، ع الدوار، أوقاتى بتحلو، دندنة، قلبى سعيد، مستنياك، إن شاء الله ما اعدمك، مشغول عليك، يا مسافر وناسى هواك، فكروني أداء إبراهيم رمضان، أحمد عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، سامح منير، ريم كمال.

أبرز المعلومات عن عبدالوهاب محمد



الجدير بالذكر ان الشاعر عبد الوهاب محمد ولد بحى الأزهر عام 1930 درس بمعهد الموسيقى العربية وكانت أول أعماله متحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد، يعد احد القمم الذين تعاونوا مع أم كلثوم كما تغنى بمؤلفاته كبار المطربين المصريين والعرب، كتب ما يزيد عن 1500 أغنية حتى رحل عن عالمنا في يناير 1996.

اما الموسيقار أحمد صدقى ولد عام 1916 والتحق بمعهد الموسيقي العربية كما درس بمدرسة الفنون التطبيقية، قدم 42 لحن للأفلام السينمائية ووضع العديد من الأعمال الوطنية والدينية، هذا الى جانب الحان للمسرح الاستعراضي والإذاعة، حصل على شهادة الجدارة من الرئيس أنور السادات ورحل عن عالمنا فى 14 يناير 1987.