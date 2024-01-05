الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "الإسكندراني" يحقق 1.3 مليون جنيه إيرادات في أول أيام عرضه

عوضي
عوضي

حقق فيلم “الإسكندراني” للنجم أحمد العوضي ردود فعل إيجابية في أول أيام عرضه ضمن أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

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وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان، إن العمل حقق إيرادات جيدة وصلت إلى أكثر من مليون و300 ألف جنيه، وهو رقم جيد، من المنتظر أن يزداد خلال الأيام المقبلة خصوصاً مع بداية الإجازة المدرسية لجميع الصفوف.

تفاصيل فيلم الاسكندراني 

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران ومن تأليف خالد يوسف.

العوضي الإسكندراني الكريسماس الدفراوي الموزع السينمائي محمود الدفراوي إيرادات

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